Что такое социальные факторы
Биология
Что такое социальные факторы
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Социальные факторы — это совокупность социальных условий, способствующих (или препятствующих) проявлению эпидемического процесса.
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