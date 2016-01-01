Какая последовательность образования четвертичной структуры молекулы гемоглабина А. Возникают водородные связи между Co- и NH-группами аминокислот Б. Образуется молекула гемоглобина В. За счёт пептидных связей образуется полипе...

Биология

Какая последовательность образования четвертичной структуры молекулы гемоглабина А. Возникают водородные связи между Co- и NH-группами аминокислот Б. Образуется молекула гемоглобина В. За счёт пептидных связей образуется полипептидных цепочки Г. Образуются глобулы

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