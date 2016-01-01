Составить уравнение ионного обмен в молекулярной, полной ионной и сокращенной ио??ной формах: FeS+HCl=H2S+FeCl2

Гость: Гость:

1)FeS(выпадет в осадок)+ H(+) + Cl(+) = 2H(+) + S(2+) + Fe(2+) + 2Cl(+) 2)FeS(выпадет в осадок) = Fe(2+) + S(2+) P.s. в полной ионной форме подчеркни хлор и водород, они сокращаются.