Как меняется фаза волны при отражении ее от границы раздела двух сред
Физика
Как меняется фаза волны при отражении ее от границы раздела двух сред
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Гость:
Отражение происходит с ПОТЕРЕЙ половины длины волны (фаза π)
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