1.верны ли следущие суждения о производстве? А. Повышению производительности спо??обствует наличие социальной поддержки работников Б.росту объемов производства способствует увеличение налогов на производителя а) верно А б)ве...

Обществознание

1.верны ли следущие суждения о производстве? А. Повышению производительности спо??обствует наличие социальной поддержки работников Б.росту объемов производства способствует увеличение налогов на производителя а) верно А б)верно Б в)верны оба г)неверны оба 2.Верны ли следующие суждения о социализации? А. Одним из важнейших каналов социализации являются дети, завоевавшие авторитет среди сверстников Б. Под влиянием родителей,учителей, начальников формируется умения и навыки, необходимые для исполнения социальных ролей а) верно А б)верно Б в)верны оба г)неверны оба 3. Верны ли следующие суждения о государстве: А. ведущим институтом политической системы, обеспечивающим стабильность общества, выступает государство. Б. государство обладает законным правом на применение власти а) верно А б)верно Б в)верны оба г)неверны оба

Автор: Гость