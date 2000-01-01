1. Германия входит в число мировых по добыче угля. Почему угольная промышленность ??десь не только не свёртывается, но и остаётся очень важной, хотя себестоимость добычи угля в Германии очень высока и он не может конкурировать ...

География

1. Германия входит в число мировых по добыче угля. Почему угольная промышленность ??десь не только не свёртывается, но и остаётся очень важной, хотя себестоимость добычи угля в Германии очень высока и он не может конкурировать по цене с углём из Австралии и ЮАР? 2. В чём причины того, что именно Европа является крупнейшим регионом международного туризма? Какого вида рекреационные районы существуют в Европе? Приведите примеры.

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