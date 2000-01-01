1. Германия входит в число мировых по добыче угля. Почему угольная промышленность ??десь не только не свёртывается, но и остаётся очень важной, хотя себестоимость добычи угля в Германии очень высока и он не может конкурировать ...
География
1. Германия входит в число мировых по добыче угля. Почему угольная промышленность ??десь не только не свёртывается, но и остаётся очень важной, хотя себестоимость добычи угля в Германии очень высока и он не может конкурировать по цене с углём из Австралии и ЮАР? 2. В чём причины того, что именно Европа является крупнейшим регионом международного туризма? Какого вида рекреационные районы существуют в Европе? Приведите примеры.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Германия -единственная из стран, которая сохраняет все альтернативные источники энергии, чтобы не зависеть от международных кризисов(лично моё мнение) Зарубежная Европа была и остаётся главным регионом международного туризма. Наряду с другими странами, туристов и отдыхающих привлекают «старые камни Европы» - достопримечательности её городов. В 2000 году количество интуристов достигло 400 млн. Здесь получили развитие все виды туризма, очень высокого уровня достигла «индустрия туризма». На Европу приходится более 2/3 иностранных туристов! Европа занимает внеконкурентное первое место среди регионов мира. Обслуживание туристов стало основным или одним из основных источников доходов для большей части населения специализированных туристских районов
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