Схемы образования ионной связей между атомами химических элементов кальция и фосфора
Химия
Схемы образования ионной связей между атомами химических элементов кальция и фосфора
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Гость:
Маша ты ли это......................(хочу в пед)
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