Морфемный Разбор слов: Оказалось, прелюбопытнейший, случай, внимание, презирай, ничьего, рассмотри.

Гость: Гость:

Оказалось: оказ-корень, а и л -суффиксы, о-окончание, сь-постфикс Прелюбопытнейший: приставка пре, корень любопыт, суффикс Н и ЕЙШ, окончание ий Случай: случ-корень, а- суффикс, й-суффикс, окончание нулевое Внимание: вним-корень, а-суффикс, е - окончание, ни-суффикс Презирай: презир-корень, а - суффикс, й - суффикс Ничьего:корень ничь, окончание его