Постройте график функции у = 6/х, запишите свойства функции.
Алгебра
Постройте график функции у = 6/х, запишите свойства функции.
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Точки координат x 6 3 2 1 -1 -2 -3 -6 y 1 2 3 6 -6 -3 -2 -1
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