№2(3 балла). Расшифруйте ребус, где под одинаковыми буквами подразумеваются одинаковые цифры: MNKF + MNKF ----------- KFHNF Составьте сами аналогичный ребус и зашифруйте подобную сумму, но слагаемые должны быть те же, но ...

Математика

№2(3 балла). Расшифруйте ребус, где под одинаковыми буквами подразумеваются одинаковые цифры: MNKF + MNKF ----------- KFHNF Составьте сами аналогичный ребус и зашифруйте подобную сумму, но слагаемые должны быть те же, но в обратном порядке. Возможно ли сложение, если возможно, то в каких разрядах имеется несовпадение?

Автор: Гость