№2(3 балла). Расшифруйте ребус, где под одинаковыми буквами подразумеваются одинаковые цифры: MNKF + MNKF ----------- KFHNF Составьте сами аналогичный ребус и зашифруйте подобную сумму, но слагаемые должны быть те же, но ...
Математика
№2(3 балла). Расшифруйте ребус, где под одинаковыми буквами подразумеваются одинаковые цифры: MNKF + MNKF ----------- KFHNF Составьте сами аналогичный ребус и зашифруйте подобную сумму, но слагаемые должны быть те же, но в обратном порядке. Возможно ли сложение, если возможно, то в каких разрядах имеется несовпадение?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
MNKF+MNKF=KFHNF 5210+5210 =10420
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