!!!СРОЧНО!!! Объясните пословицу- Не моли лета долгого, моли тёплого.
Литература
!!!СРОЧНО!!! Объясните пословицу- Не моли лета долгого, моли тёплого.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не моли лета долгого, моли тёплого . Если лето долгое и холодное,то урожая не будет, может наступить голод,да и вообще лето нужно,чтобы теплое было и тогда все будет хорошо!
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