Найдите координаты точек пересечения с осями координат графиков данных уравнени??A)7x-2y=9 B)25x+14y=24,5

Гость: Гость:

7x-2y=9 если х=0, то 7*0-2у=9 -2у =9 у= - 9/2 = -4,5 если у=0, то 7х - 2*0 =9 7х= 9 х=9/7 =1 целая 2/7 (0; -4,5) и ( 1 целая 2/7 ; 0) 25x+14y=24,5 если х=0, то 25*0+14у=24,5 14у=24,5 у=24,5/14 у= 1,75 если у=0, то 25х+14*0=24,5 25х= 24,5 х=24,5 / 25 х= 0,98 (0; 1,75) и (0,98; 0)