Найдите координаты точек пересечения с осями координат графиков данных уравнени??A)7x-2y=9 B)25x+14y=24,5

Математика
Найдите координаты точек пересечения с осями координат графиков данных уравнени??A)7x-2y=9 B)25x+14y=24,5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7x-2y=9  если х=0, то            7*0-2у=9                                     -2у =9                                у= - 9/2 = -4,5 если у=0, то   7х - 2*0 =9                         7х= 9                           х=9/7 =1 целая 2/7 (0; -4,5) и ( 1 целая 2/7 ; 0) 25x+14y=24,5 если х=0, то            25*0+14у=24,5                                    14у=24,5                                     у=24,5/14                                        у= 1,75 если у=0, то 25х+14*0=24,5                       25х= 24,5                         х=24,5 / 25                           х= 0,98 (0; 1,75)    и   (0,98; 0)
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