Объясни значение выражений : " Голубая река " ," Желтая река " ,"Шелковый путь".
Русский язык
Объясни значение выражений : " Голубая река " ," Желтая река " ,"Шелковый путь".
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Голубая река - чистая, красивая, прозрачная. Желтая река- грязная,мутная. Шелковый путь-вобще это название путя по которому возили шолк, но тут скорее всего имеется ввиду гладкий, прибыльный. Помогла чем смогла)) О правильности гарантий не даю.
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