Объясни значение выражений : " Голубая река " ," Желтая река " ,"Шелковый путь".

Гость: Гость:

Голубая река - чистая, красивая, прозрачная. Желтая река- грязная,мутная. Шелковый путь-вобще это название путя по которому возили шолк, но тут скорее всего имеется ввиду гладкий, прибыльный. Помогла чем смогла)) О правильности гарантий не даю.