От чего произошло слово булава?
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От чего произошло слово булава?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Булава́, була́вка, укр. булава́ «булава, жезл», польск. buɫawa «булава, гетманский жезл». Производное на -ava (-avъ) от слав. *bula «шишка, набалдашник», словен. búla «шишка, желвак», чеш. boule «шишка», польск. buɫa «ком», bula «пузырь», сербохорв. бу́љити, избу́љити «выпучивать глаза, таращиться».
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