Сочинение на любое произведение на тему: Нравственность-это разум сердца!!!

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Каждый день человеку приходится преодолевать себя. Иногда кажется. что ничего страшного не произойдет, если разок не сделаешь уроки или уборку, ведь не так уж и важно наказание, главное, что будешь чувствовать ты, изо дня в день оправдываясь за несделанную работу. Что же заставляет нас перебарывать себя, свою лень и нежелание, выполняя каждодневные обязанности? Порой это гордость за собственные достижения, но когда твою работу никто не может увидеть, оценить? Почему многие люди становятся волонтерами, занимаются благотворительностью, ведь все, что их греет - это чувство важности, значимости собственных поступков, помощи тем, кто просто не смог бы без оказанной им поддержки. Несомненно, объяснение нашего поведения уходит корнями в детство, ведь именно тогда закладывается воспитание, нормы, мораль. Ребенок неосознанно копирует поступки своих родителей, поэтому если в семье культивируется внимательное отношение к окружаещим, к природе, то и ребенок вряд ли будет относиться к миру потребительски. Основы воспитания затем складываются в нравственность. Только она останавливает нас от обмана, подлости, заставляет помогать нуждающимся. Так высоко нравственный человек вряд ли пройдет мимо пожилого человека на улице, если он нуждается в помощи. С одной стороны порой хочется перестать следовать моральным устоям, правилам общества, стараясь брать от жизни все. Но такое поведение может порой идти в разрез с чувствами и желаниями окружающих, даже в чем-то ущемляя их права, поэтому если все люди будут так поступать, то жизнь в обществе станет сплошным беспределом. Воля к жизни, к победам, свободе порой может толкнуть нас на безрассудные действия, но затем разум останавливает нас. Именно нравственностью - совестью, принципами должны руководствоваться люди, чтобы жить в свободном, справедливом обществе.