К чему М.Ю.Лермонтов изменил ваше отношение?

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Образы типичных представителей поколения мы находим и в прозе Лермонтова. Роман, ставший одним из его самых известных прозаических произведений, не случайно назван «Герой нашего времени». Этим названием автор хотел подчеркнуть, что характер Печорина в основных чертах является типичным для всего поколения вообще. В главе «Бэла» Печорин рассказывает о себе Максиму Максимычу, и это описание очень похоже на тот портрет поколения, который Лермонтов вывел в «Думе». В юности Печорин наслаждался «бешено всеми удовольствиями, которые можно достать за деньги», но они быстро ему надоели, что и неудивительно: обычно люди не ценят то, что достается им легко. Любовь не затрагивала глубинных струн сердца молодого человека. Печорин сам объясняет, почему он охладел к наукам: «...Я видел, что ни слава, ни счастье от них не зависят нисколько, потому что самые счастливые люди — невежды, а слава — удача, и чтоб добиться ее, надо только быть ловким. Тогда мне стало скучно...».