Есть ли здесь такие слова с приставками пре , при, значения которых не представлен?? в управлении 161

Русский язык
Есть ли здесь такие слова с приставками пре , при, значения которых не представлен?? в управлении 161
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Гость:
А где нам взять это упражнение?
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