Бизнесмен имеет на личном счету 458 234 маната.Какое наименшее количество денег необходимо бизнесмену,чтобы он стал миллионером?

Математика

Бизнесмен имеет на личном счету 458 234 маната.Какое наименшее количество денег необходимо бизнесмену,чтобы он стал миллионером?

Автор: Гость