Разобрать за будову слово смачьненьки,безмежних

Українська мова
Разобрать за будову слово смачьненьки,безмежних
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без-префікс, меж- корінь, н-суфікс, их-кінцівка ну це я так думаю
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