Как управлялась Республика Соединенных провинций??????
История
Как управлялась Республика Соединенных провинций??????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высшим органом власти в Республике являлись Генеральные Штаты. Существовавший наряду с ними Государственный совет в XVII веке утратил своё значение. Других централизованных общегосударственных органов власти долгое время не существовало.
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