№1(2 балла). При каком х относительно переменной к преобразованное выражение А мож??т: a) иметь смысл; b) быть равно нулю?
Алгебра
№1(2 балла). При каком х относительно переменной к преобразованное выражение А мож??т: a) иметь смысл; b) быть равно нулю?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) При выражении 0<A<0 B) Не помню
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