№1(2 балла). При каком х относительно переменной к преобразованное выражение А мож??т: a) иметь смысл; b) быть равно нулю?

Алгебра
№1(2 балла). При каком х относительно переменной к преобразованное выражение А мож??т: a) иметь смысл; b) быть равно нулю?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) При выражении 0<A<0   B) Не помню
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Помогите придумать соченение на тему пеметный день лета
Ответить
Русский язык
Составьте и запишите предложения, испальзуя в качестве подлежашего словослчитан??е Российская Федерация
Ответить
Русский язык
Н 136 плиииииииииииииииз
Ответить
История
Как управлялась Республика Соединенных провинций??????
Ответить
Українська мова
Разобрать за будову слово смачьненьки,безмежних
Ответить