№1(2 балла). При каком х относительно переменной к преобразованное выражение А мож??т: a) иметь смысл; b) быть равно нулю?

Алгебра

№1(2 балла). При каком х относительно переменной к преобразованное выражение А мож??т: a) иметь смысл; b) быть равно нулю?

Автор: Гость