Сочинение Слава науке

Литература
Сочинение Слава науке
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наука - это неотъемлимая часть общества. Слава науки, потому что благадаря ей, можно видеть небо в телескоп, смотреть телевизор, ездить на машине, играть в компьютерные игры, ездить в другие страны на самолете, поезде и т.д. Все эти явления описывают биология, химия, география, электроника, электротехника и другие науки. Благодаря науке, мы больше живем, больше пользуемся комфортом, менее энергозатратны путешествия. Поэтому на всех концах Земного шара хочется крикнуть - "Слава науки!"
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