Проверь те сочинения пожалуйста со знаками препинания и может где-нибудь что -ниб??дь добавьте пожалуста Унылая пора! Очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса . Наступила золотая осень - прекрасное время года . Ста...
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Проверь те сочинения пожалуйста со знаками препинания и может где-нибудь что -ниб??дь добавьте пожалуста Унылая пора! Очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса . Наступила золотая осень - прекрасное время года . Стали короче дни , длиннее ночи . Красота осеннего леса очаровывает душу . Наряды деревьев радуют глаз . Мелодия дождя , танец листьев и яркие краски дарит нам золотая осень . Птицы улетают на юг что бы вновь вернуться . Осенними вечерами приятно укутаться в плед и пить горячий чай . Осень - это загадочное время года .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Птицы улетают на юг, чтобы вновь вернуться
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