Проверь те сочинения пожалуйста со знаками препинания и может где-нибудь что -ниб??дь добавьте пожалуста Унылая пора! Очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса . Наступила золотая осень - прекрасное время года . Ста...

Русский язык

Проверь те сочинения пожалуйста со знаками препинания и может где-нибудь что -ниб??дь добавьте пожалуста Унылая пора! Очей очарованье! Приятна мне твоя прощальная краса . Наступила золотая осень - прекрасное время года . Стали короче дни , длиннее ночи . Красота осеннего леса очаровывает душу . Наряды деревьев радуют глаз . Мелодия дождя , танец листьев и яркие краски дарит нам золотая осень . Птицы улетают на юг что бы вновь вернуться . Осенними вечерами приятно укутаться в плед и пить горячий чай . Осень - это загадочное время года .

Автор: Гость