Найдите НОД чисел a и b , если a=3*3*5*7*7*13 b=3*5*5*7*11*13 Чё там будет плз
Математика
Найдите НОД чисел a и b , если a=3*3*5*7*7*13 b=3*5*5*7*11*13 Чё там будет плз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ: Наибольший общий делитель НОД (28665; 75075) = 1365 или Наибольший общий делитель НОД (a; b) = 1365
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