Найдите НОД чисел a и b , если a=3*3*5*7*7*13 b=3*5*5*7*11*13 Чё там будет плз

Математика

Найдите НОД чисел a и b , если a=3*3*5*7*7*13 b=3*5*5*7*11*13 Чё там будет плз

Автор: Гость