Написать сочинение на тему великая отечественная война в произведениях 20 века с планом пожжжжжжааааллллууйййсстттаа

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С первых дней Великой Отечественной войны Твардовский находился в рядах Советской армии. Всю войну он провел на фронте, написав большое количество стихов для красноармейских газет. В тяжелых испытаниях войны родился и вырос главный герой наиболее популярной поэмы Твардовского — Василий Теркин, бывалый, храбрый, неунывающий русский солдат. Поэма о Теркине писалась Твардовским на протяжении всей войны. Образ Василия Теркина — результат огромного количества жизненных наблюдений. Для того чтобы придать Теркину всеобщий, всенародный характер, Твардовский выбрал человека, не выделяющегося, на первый взгляд, никакими особыми качествами. Любовь и преданность Родине герой не выражает в высокопарных фразах. Теркин — кто же он такой? Скажем откровенно: Просто парень сам собой Он обыкновенный. Поэма вобрала в себя и горе, и радость народную, в ней есть строки суровые, скорбные, но еще больше исполненных народного юмора, полных огромной любви к жизни. Казалось невероятным, что о самой жестокой и трудной войне в истории народов можно было написать так жизнеутверждающе, с такой светлой жизненной философией. Теркин бывалый солдат, участник войны с Финляндией. В Великой Отечественной войне он участвует с первых дней: «в строй с июня, в бой с июля». Теркин — воплощение русского характера. Сам автор писал о «Книге для бойца»: «каково бы ни было ее собственное литературное значение, для меня она была истинным счастьем. Она дала мне ощущение законности места художника в великой борьбе народа, ощущение очевидной полезности моего труда». Платонов первый поднял вопрос трагических аспектов войны. А. Платонов по-новому говорит о трагедии войны: он обратился к оборотной стороне победы, приковав внимание читателя не к радости, к незаживающим душевным ранам народа, нанесённым войной. Это и вызвало ненависть к А. Платонову, он снова оказался в забвении. Речь в рассказе идет о возвращении солдата с войны и о проблемах, которые ему приходится преодолевать, чтобы вернуться к мирной жизни в своей семье, и как говорил сам Платонов, идея произведения заключается в изображении того, каким путем можно преодолеть одно из самых опасных последствий войны – разрушение семьи, где найти нравственную силу, которая сможет противостоять губительным страстям людей, и где найти источники их истинной любви. Изначально рассказ был назван "Семья Иванова". Но он был возвращен автору с пометкой, что это клевета на советскую семью и на героя-солдата. В последующем уже данный рассказ выходил под нзванием "Возвращение".