Как измерить температуру котам непородистым?

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Температуру тела у кошек измеряют в прямой кишке обычным медицинским ртутным или электронным термометром. Достоверно определить температуру тела можно только в прямой кишке. Возьмите термометр, смажьте его кончик вазелиновым маслом или детским кремом и введите его узкую часть в задний проход, после чего слегка прижмите к любой из стенок прямой кишки. Через 3 минуты можно оценить результат.