Вычисли 4 дм.умнижить на 9
Математика
Вычисли 4 дм.умнижить на 9
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пожалуйста! 4дм=40см*9=360
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