Сочинение стиха про семью

Окружающий мир
Сочинение стиха про семью
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СОЙДЕТ? Я люблю свою семью, Маму ,папу и сестру. Папа-всех всегда умней и конечно же сильней, Мама-лучше всех готовит ,красоту всегда наводит. А сетра... вот озорница,любит прыгать ,веселиться. Мы проводим время вместе, Не сидится нам на месте. Если вдруг случись беда- поможет мне моя семья. Я люблю свою семью, Маму ,папу и сестру!
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