Сочинение стиха про семью

Гость: Гость:

СОЙДЕТ? Я люблю свою семью, Маму ,папу и сестру. Папа-всех всегда умней и конечно же сильней, Мама-лучше всех готовит ,красоту всегда наводит. А сетра... вот озорница,любит прыгать ,веселиться. Мы проводим время вместе, Не сидится нам на месте. Если вдруг случись беда- поможет мне моя семья. Я люблю свою семью, Маму ,папу и сестру!