Сочинения на тему "что было бы, если бы небыло музыки"

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Если бы не было музыки,то наша жизнь была бы серой,скучной,безрадостной и неинтересной.Ведь музыка наполняет всё вокруг красотой звучания,в ней авторы передают нам свои чувства и переживания. Слушая музыкальные шедевры классиков,великолепные песни советских времён,близкие нам ,пронизанные таким теплом и любовью,мы становимся богаче. Музыка-это пища к размышлению,это полёт фантазии,она нас окрыляет,ведёт по жизни.Во время Великой Отечественной войны знаменитые песни поддерживали дух русского солдата,наполняли его верой в победу.Много ещё можно написать о музыке.Знаю одно-без хорошей музыки жить было бы очень и очень тяжело!