Сочинения о Ромео и Джульетте на темы: 1) Торжествует или терпит поражение. 2) Кто и ??очему помогает влюбленным. 3)Почему несмотря на вражду семей герои не отказываются от своего чувства. Пожалуйста выберите одно...

Литература
Сочинения о Ромео и Джульетте на темы: 1) Торжествует или терпит поражение. 2) Кто и ??очему помогает влюбленным. 3)Почему несмотря на вражду семей герои не отказываются от своего чувства. Пожалуйста выберите одно...
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