Сочинения о Ромео и Джульетте на темы: 1) Торжествует или терпит поражение. 2) Кто и ??очему помогает влюбленным. 3)Почему несмотря на вражду семей герои не отказываются от своего чувства. Пожалуйста выберите одно...
Литература
Сочинения о Ромео и Джульетте на темы: 1) Торжествует или терпит поражение. 2) Кто и ??очему помогает влюбленным. 3)Почему несмотря на вражду семей герои не отказываются от своего чувства. Пожалуйста выберите одно...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если выбрать, то пожалуй 3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Литература
Найдите в школьном или домашней библиотеке сборник сказок пословиц и поговорок б??лин сделайте выставку Составьте аннотацию на Один из сборников
Английский язык
Другие предметы