Сочиние та му или "Памятный день" или "веселое происшествие" или "интересвная встреча"

Гость: Гость:

Стояли тёплые летние дни. Вечером про­шёл дождь, и наутро мы с папой отправились за грибами. В лесу было много разных птиц. Все они пели на разные голоса. Мы набрали грибов и шли уже домой. Проходя мимо маленькой ёлочки, я за­дел её ногой. Вдруг из-под неё вылетела ма­ленькая птичка. Я решил поглядеть, что было под ёлочкой. Наклонившись, увидел малень­кое гнёздышко, в котором лежало пять голу­бых яичек. В это время птичка села на самое ближнее деревце и жалобно зачирикала. Я позвал папу. Он подошёл и сказал мне: «Не трогай гнёздышка, а то птичка не будет высиживать птенчиков». Мы заметили, где было гнездо, и отправились домой. Потом мы стали приходить к гнёздышку и смотреть, на месте ли яички. Нам было интересно, когда появятся и какие будут птенчики. И вот они вылупились, маленькие-маленькие, с затяну­тыми плёнкой глазками. Через неделю мы пришли, чтобы посмот­реть, какими стали «наши» птенчики, но их там уже не было. Папа сказал, что птичка увела своих Детей в другое место. Она боя­лась, что мы заберём её птенчиков. Самым памятным днём моих летних каникул было 5 августа. В этот день в Орле отмечали 65-летие освобождения города от фашистских захватчиков. Мне захотелось посмотреть салют, и я уговорил своих родителей поехать в Орёл. В город мы приехали вечером. Уже на улицах горели фонари, разноцветными огнями светились вывески и витрины магазинов. Орёл был очень красивым.На площади, где проходил праздник, было много народа. Там шёл концерт. Пели песни современных и военных лет. Потом перед нами выступил губернатор области. Он поздравил всех с праздником. После этого был салют. Такой красивый салют я видел первый раз в жизни. В небо взлетали огромные шары, и уже там наверху они рассыпались разноцветными звёздочками. Из этих звёздочек в небе образовывались цветы, которые меняли свою форму и окраску. Это было очень красиво.Когда всё закончилось, мы поехали домой. Дома ещё долго обсуждали увиденное. И такой день надолго останется в моей памяти.