Решите пож 2,3,4,5,6.

Гость: Гость:

2. 327 - 103 - 205 = 193. 4т150кг + 340кг + 4ц = 4150кг + 340кг + 400кг = 4890кг4. 209-((145+х)-12)+96=123209-145-х+12+96=123-х=123-209+145-12-96-х=-49х=4918+(159-у)+34=17218+159-у+34=172-у=172-18-159-34-у=-39у=395. 25*376*4*500=(25*4*500)*376=50000*376=188000004*265*25*200=(4*25*200)*265=20000*265=53000006. 4 дома 3-х эт. по 18 окон в каждом 4 * 3 * 18 = 216окон6 домов 2-х эт. по 14 окон 6 * 2 * 14 =168окон8 домов 1 эт. по 8окон 8 * 1 * 8 = 64окна216+168+64 = 448окна для одного посёлка448*4=1792окна