ПОМОГИТЕ ПЖ экологическое состояние Атлантического океана

География
ПОМОГИТЕ ПЖ экологическое состояние Атлантического океана
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)перелов рыбы 2)различные буровые работы 3)нефтяное загрязнение 4)загрязнение ядохимикатами  5)бытовое загрязнение 6)кислотные дожди 7)захоронение на дне радиоактивных отходов  8)исчезновение видов морских видов животных 
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