Соедините стрелками название района с названием его администранивногш центра. К??вказский Станица Полтавская Красноармейский Станица Старощербиновская Щербиновский Город Кропоткин
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Соедините стрелками название района с названием его администранивногш центра. К??вказский Станица Полтавская Красноармейский Станица Старощербиновская Щербиновский Город Кропоткин
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Кавказский- город Кропоткин красноармейский Полтавская станица шербиновский станица старощербиновская
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