Согласен лы ты стем , что Велтистов расскозал о необычном событии?

Гость: Гость:

Мне кажется Электроника повезли в чемодане , потому что из чемодана он не смог бы выбраться. Профессор Громов хотел сделать сюрприз своим коллегам , изобрести чудо - мальчика Электроника. Я считаю что профессор Громов , не был жестоким человеком. Мне кажется , что он наоборот хотел показать мальчику мир и рассказать как можно больше. Электроник сбежал от профессора , потому что он хотел стать настоящим мальчиком. Я представляю себе Электроника добрым , послушным и умным. Электроник был внешно похож на обычного мальчика.