Согласен лы ты стем , что Велтистов расскозал о необычном событии?
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Согласен лы ты стем , что Велтистов расскозал о необычном событии?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мне кажется Электроника повезли в чемодане , потому что из чемодана он не смог бы выбраться. Профессор Громов хотел сделать сюрприз своим коллегам , изобрести чудо - мальчика Электроника. Я считаю что профессор Громов , не был жестоким человеком. Мне кажется , что он наоборот хотел показать мальчику мир и рассказать как можно больше. Электроник сбежал от профессора , потому что он хотел стать настоящим мальчиком. Я представляю себе Электроника добрым , послушным и умным. Электроник был внешно похож на обычного мальчика.
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