За ручку,блокнот,и тетрадь заплатили 42,5 при этом блокнот в 3 раза дороже чем тетрадь, а ручка -в 2 раза дороже чем блокнот.Сколько стоит каждый предмет?

Математика

За ручку,блокнот,и тетрадь заплатили 42,5 при этом блокнот в 3 раза дороже чем тетрадь, а ручка -в 2 раза дороже чем блокнот.Сколько стоит каждый предмет?

Автор: Гость