За ручку,блокнот,и тетрадь заплатили 42,5 при этом блокнот в 3 раза дороже чем тетрадь, а ручка -в 2 раза дороже чем блокнот.Сколько стоит каждый предмет?
Математика
За ручку,блокнот,и тетрадь заплатили 42,5 при этом блокнот в 3 раза дороже чем тетрадь, а ручка -в 2 раза дороже чем блокнот.Сколько стоит каждый предмет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тетрадь-х, блокнот-3х, ручка-6х: х+3х+6х=42,5 х=4,25 Тетрадь-4,25; блокнот-12,75, ручка25,5
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