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Сократить дроби 5 12тых +13 20тых
Математика
Сократить дроби 5 12тых +13 20тых
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/12+13/20=10/60+16/60=26/60=13/20
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