Что такое анемия каковы её основные признаки и пути предотвращения

Биология
Что такое анемия каковы её основные признаки и пути предотвращения
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Анемия-это болезнь нехватки крови, Ее признаки:бледная кожа головные боли головокружение и т.д. Если есть анимия то можно есть гематоген и.к. Он кроветворный так же гречневая крупа помогает(у сестры анимия)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как научится решать дроби?
Ответить
Математика
Из 20 листов железа получается 12 деталей. Сколько листов необходимо чтобы получить 18 деталей?
Ответить
Русский язык
Это скорее не вопрос а тренировка для вас))) Напишите существительные с данными глаголам. Где нужно, изменяй род Лошадь, олень, стадо, река, чело...
Ответить
Литература
Ответ на вопрос по рассказу дубровский-как вы думаете какая судбба ожидала дубровского
Ответить
Русский язык
Предложение со словосочитанием в театральном вестибюле
Ответить