Что такое анемия каковы её основные признаки и пути предотвращения

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Анемия-это болезнь нехватки крови, Ее признаки:бледная кожа головные боли головокружение и т.д. Если есть анимия то можно есть гематоген и.к. Он кроветворный так же гречневая крупа помогает(у сестры анимия)