Это скорее не вопрос а тренировка для вас))) Напишите существительные с данными глаголам. Где нужно, изменяй род Лошадь, олень, стадо, река, человек (бежал) Иней, одеяло, собака, книга, портфель (лежал) зеркало, картина, полоте...
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Это скорее не вопрос а тренировка для вас))) Напишите существительные с данными глаголам. Где нужно, изменяй род Лошадь, олень, стадо, река, человек (бежал) Иней, одеяло, собака, книга, портфель (лежал) зеркало, картина, полотенце, расписание, сосулька (висел) Вода, молоко, суп, работа (кипел) Плотник, дверь, окно, дятел (стучал)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бежала лошадь, бежал олень, бежало стадо, бежала река, бежал человек. Лежал иней, лежало одеяло, лежала собака, лежала книга, лежит портфель. Висело зеркало, висела картина, висело полотенце, висело расписание, висела сосулька. Кипела вода, кипело молоко, кипел суп, кипела работа. Стучал плотник, стучала дверь, стучало окно, стучал дятел.
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