Это скорее не вопрос а тренировка для вас))) Напишите существительные с данными глаголам. Где нужно, изменяй род Лошадь, олень, стадо, река, человек (бежал) Иней, одеяло, собака, книга, портфель (лежал) зеркало, картина, полоте...

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Это скорее не вопрос а тренировка для вас))) Напишите существительные с данными глаголам. Где нужно, изменяй род Лошадь, олень, стадо, река, человек (бежал) Иней, одеяло, собака, книга, портфель (лежал) зеркало, картина, полотенце, расписание, сосулька (висел) Вода, молоко, суп, работа (кипел) Плотник, дверь, окно, дятел (стучал)

Автор: Гость