Прочитайте текст орфографического правила: Что бы правилно написать гласные в с??ффиксах ... и ... , надо проскдонять существительные с этими суффиксами. Если ... ный звук выпадает, то в суффиксе надо писать букву ... , если ....

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Прочитайте текст орфографического правила: Что бы правилно написать гласные в с??ффиксах ... и ... , надо проскдонять существительные с этими суффиксами. Если ... ный звук выпадает, то в суффиксе надо писать букву ... , если ...ный звук не выпадает , то пишем букву ... 1.Востановите правило 2.Сформуливуйте название 3.Приведите примеры Заранее спасибо

Автор: Гость