Определите тему текста. Как можно озаглавить отрывок? Как развивается мысль? Каки?? микротемы включает данная тема? Руки его с истинно жонглёрской ловкостью показывали фокусы Поставит на ладонь полную соли солонку, круто накл...

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Определите тему текста. Как можно озаглавить отрывок? Как развивается мысль? Каки?? микротемы включает данная тема? Руки его с истинно жонглёрской ловкостью показывали фокусы Поставит на ладонь полную соли солонку, круто наклонённой ладонью совершит полукруг в воздухе, и не только сама она, словно гвоздями приколоченная, не падает на пол, но даже и соль каким-то чудом не сыпется. Да что солонка! Его слушались стулья. Стул покорно стоял минуты две на указательном пальце - и не падал. Жонглёр извивался,приплясывал,гнулся,удерживая стул от падения, а стул благодаря этим извивам не падал, стоял ножкой на указательном пальце. Ещё была палка. Короткая толстая дубина. Он подбрасывал её и ловил всё быстрее,быстрее,быстрее : она кружилась в воздухе как толстенная спица.

Автор: Гость