В каком предложении сказуемое выражено кратким прилагательным? 1. Матрос силен и находчив. 2. Горячего коня не остановишь. 3. Чай обладал приятным вкусом. 4. Нас встретил приветливый юноша.

Русский язык

В каком предложении сказуемое выражено кратким прилагательным? 1. Матрос силен и находчив. 2. Горячего коня не остановишь. 3. Чай обладал приятным вкусом. 4. Нас встретил приветливый юноша.

Автор: Гость