В каком предложении сказуемое выражено кратким прилагательным? 1. Матрос силен и находчив. 2. Горячего коня не остановишь. 3. Чай обладал приятным вкусом. 4. Нас встретил приветливый юноша.
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В каком предложении сказуемое выражено кратким прилагательным? 1. Матрос силен и находчив. 2. Горячего коня не остановишь. 3. Чай обладал приятным вкусом. 4. Нас встретил приветливый юноша.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В первом предложении.
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