10 пословиц про учёбу и труд

Гость: Гость:

Его учить — что по лесу с бороной ездить. В умной беседе быть - ума прикупить, а в глупой - и свой растерять К мягкому воску — печать, к юному человеку — ученье. Всему учен, только не изловчен. Писать — не языком чесать. Мир освещается солнцем, а человек — знанием. Не учись до старости, а учись до смерти. Чему учился, тому и пригодился. Учение в детстве, как резьба на камне. Наукой люди кормятся. Нужда учит, а барщина мучит. Кто много знает, с того много и спрашивается. Знание да наука на вороту не виснут. Золото добывают из земли, а знания – из книги.