паучок выпускает нить 180 сантиметров за каждую минуту Какой длины нить выпустить ??н за 5 минут за один час дай ответ в сантиметрах Вырази его в метрах

Математика

паучок выпускает нить 180 сантиметров за каждую минуту Какой длины нить выпустить ??н за 5 минут за один час дай ответ в сантиметрах Вырази его в метрах

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