паучок выпускает нить 180 сантиметров за каждую минуту Какой длины нить выпустить ??н за 5 минут за один час дай ответ в сантиметрах Вырази его в метрах
Математика
паучок выпускает нить 180 сантиметров за каждую минуту Какой длины нить выпустить ??н за 5 минут за один час дай ответ в сантиметрах Вырази его в метрах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение 1)180*5=900 см за 5 мин 2)900 см =9м 3)1 час=60 мин 4)180*60=10800 см 5)10800 см=108м Ответ:108 метров
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык