О ком из русских царей можно сказать он правил 50 лет и заслонил собою век
История
О ком из русских царей можно сказать он правил 50 лет и заслонил собою век
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Иван Васильевич Грозный
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