Система (х²-4)(2х-1)lt;0 (х-1)(х+2)(3х-1)gt;0
Алгебра
Система (х²-4)(2х-1)lt;0 (х-1)(х+2)(3х-1)gt;0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2хв3-хв2-8х-4<0,хв2(2х-1)-4(2х+1)<0,(х2-4)(2х-1)в2<0, - (хв2-4)(4хв2+4+1)в2<0.
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