Помогите с номером 6 во ВТОРОМ ВАРИАНТЕ!!! Очень прошу!

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Дано:т.АВС,С-90г.,АВ-12,КЕ//АС и КД//КЕ-пересекаются в точкеК Найти:ДЕ-? Решение.Рас-рим тАВС,АВ=АК+КВ(по условию).=),что АК=12:2=6. Рассмотрим ДКСЕ-квадрат,т.к. по уловию КЕ перпендикул. КД,=)ДКЕ=90г. уголКДС=90г.,т.к КД//ВС,т.е. КД перпен. АС. Рассмотрим т.КВЕ и т.ДКЕ.КЕ-общая сторона.у.ВЕК=ДКЕ=90(по условию). уВКЕ=у.КЕД-накрест.углы.=)что т.КВЕ=тДКЕ-2м у. и стороне м/у ними. =)КВ=ДЕ=6см. Ответ:6 сантиметров.