Выполнить действия: а) 4n-m/20mn^2 - 3m+n/15m^2n б) 8/х-2 + х^2 + 2х + 4 в) х-4у/6х(х-у) - х+4у/6х(х+у) г) b+3/9b-27 - b-1/b^2-3b Помогите, пожалуйста, хотя бы под одной из букв
Алгебра
Выполнить действия: а) 4n-m/20mn^2 - 3m+n/15m^2n б) 8/х-2 + х^2 + 2х + 4 в) х-4у/6х(х-у) - х+4у/6х(х+у) г) b+3/9b-27 - b-1/b^2-3b Помогите, пожалуйста, хотя бы под одной из букв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изи же например г) b+3/9*(b-3)- b-1/b*(b-3)=b(b+3)-9(b-1)/9b(b-3) ну а дальше вычисляем сокращаем все это дело
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