Выполнить действия: а) 4n-m/20mn^2 - 3m+n/15m^2n б) 8/х-2 + х^2 + 2х + 4 в) х-4у/6х(х-у) - х+4у/6х(х+у) г) b+3/9b-27 - b-1/b^2-3b Помогите, пожалуйста, хотя бы под одной из букв

Алгебра

Выполнить действия: а) 4n-m/20mn^2 - 3m+n/15m^2n б) 8/х-2 + х^2 + 2х + 4 в) х-4у/6х(х-у) - х+4у/6х(х+у) г) b+3/9b-27 - b-1/b^2-3b Помогите, пожалуйста, хотя бы под одной из букв

Автор: Гость