Пжлст,ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ (5 1/16-1 1/8)*(5/6+3/14)
Математика
Пжлст,ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ (5 1/16-1 1/8)*(5/6+3/14)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(5 1/16-1 1/8)*(5/6+3/14)= 1) 5 1/16-1 1/8=5 1/16-1 2/16=3 15/16 2) 5/6+3/14=35/42+9/42=44/42=1 2/42=1 1/21 3) 3 15/16*1 1/21=63/16*22/21=63*22/16*21=3*11/8=33/8=4 1/8 Ответ: .
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
Выполнить действия: а) 4n-m/20mn^2 - 3m+n/15m^2n б) 8/х-2 + х^2 + 2х + 4 в) х-4у/6х(х-у) - х+4у/6х(х+у) г) b+3/9b-27 - b-1/b^2-3b Помогит...
Литература
Математика
паучок выпускает нить 180 сантиметров за каждую минуту Какой длины нить выпустить ??н за 5 минут за один час дай ответ в сантиметрах Вырази его в м...
Русский язык