Напешите любую басню на любую тему пажалуста дам 6 балов
Литература
Напешите любую басню на любую тему пажалуста дам 6 балов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РОМАШКА И РОЗА"Прошу меня простить за обращенье в прозе! - Ромашка скромная сказала пышной Розе. - Но вижу я: вкруг вашего стебля Живет и множится растительная тля, Мне кажется, что в ней для вас угроза!" - "Где вам судить о нас! - вспылила Роза. - Ромашкам полевым в дела садовых роз Не следует совать свой нос!" Довольная собой и всех презрев при этом, Красавица погибла тем же летом, - Не потому, что рано отцвела, А потому, что дружеским советом Цветка незнатного она пренебрегла...Кто на других глядит высокомерно, Тот этой басни не поймет, наверно...
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